Der unter den Teppich gekehrte Terror

Der Mossadegh-Putsch von 1953

Der Abschuss der Iran Air Flug 655

Vergasung von Iranern durch vom Westen unterstützten Saddam Hussein

Dass der irakische Diktator seinen Aufstieg der CIA zu verdanken hat, ist längst ein offenes Geheimnis und ist mittlerweile von Leuten aus Kreisen bestätigt worden, die bei seiner Machtergreifung involviert gewesen sind. Ali Saleh Saadi, der Sekretär der Baath-Partei, der sein Amt an der Seite von Hussein bekleidet hatte, sagte: "Wir kamen mit einem CIA-Schnellzug an die Macht." Zudem wurde seitens James Critchfield, dem CIA-Chef der Station in Bagdad, bestätigt, dass der amerikanische Auslandsgeheimdienst "Saddam Hussein erschaffen hat". [12]

Der Soleimani-Mord

Spannend zu beobachten ist, dass die US-Administration ausgerechnet jenen General als Terroristen dämonisierte und umbrachte, der mit seinen Bodentruppen mehrere wichtige Erfolge im Kampf gegen den Islamischen Staat einfahren können hatte. [28] Der Iran war in diesem Punkt aktiv in der Bekämpfung des Terrorismus beteiligt, was man von den USA - zumindest in der achtjährigen Amtszeit von Obama - nicht behaupten kann. [29]

In einem anderen Tweet erklärte sie, dass man tödliche Gewalt erst einsetzen dürfe, wenn es sich wirklich auch um eine unmittelbare tödliche Gefahr handle: "Dass jemand in der Vergangenheit an Terrorangriffen beteiligt war, reicht nicht aus, um eine solche Tötung legal zu machen." [26]

Der investigative Journalist Max Blumenthal, der in der Vergangenheit für renommierte Blätter wie The New York Times und The Huffington Post Artikel publiziert hatte, kommentierte den Beweggrund für Soleimanis Reise nach Bagdad wie folgt:

Am 3. Januar 2020 wurde General Qassem Soleimani durch einen US-Drohnenagriff auf dem Gelände des internationalen Flughafens in Bagdad umgebracht. Laut der NZZ hiess die offizielle Begründung des Pentagons zur Tötung an Qassem Soleimani:

Wie gefährlich ist der Iran?

"Worin genau besteht die angebliche Bedrohung? Eine massgebliche Antwort liefern uns der US-Nachrichtendienst und das Pentagon mit ihren regelmässigen Einschätzungen der globalen Sicherheit. Sie gelangen zum Schluss, dass der Iran keine militärische Bedrohung darstelle. Es hat, selbst an den Standards der Region gemessen, niedrige Militärausgaben und nur beschränkte Möglichkeiten zu Militäreinsätzen. Die Militärdoktrin des Landes ist defensiv und dient in erster Linie der Abwehr von Angriffen. Nach Angaben der Geheimdienste gibt es keine Hinweise dafür, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Aber selbst wenn es so wäre, würden sie nur zur iranischen Abschreckungsstrategie dienen." [36]

Irans Verhandlungsangebot an die USA zur Bekämpfung des Terrorismus

Fazit

Dass der Iran nicht gut auf die USA zu sprechen ist, hat gute Gründe. Jahrzehntelang haben die Vereinigten Staaten direkt oder indirekt versucht, die Islamische Republik zu destabilisieren. Um eine vernünftige Analyse über den Konflikt zwischen den beiden Staaten zu machen, muss diese Tatsache einbezogen werden. Sonst kommt man zu unschlüssigen Schlussfolgerungen.

In den Mainstream-Medien, die der sogenannten "Westlichen Wertegemeinschaft" angehören, gibt es zwar einzelne Lichtblicke, die eine sorgfältige Berichterstattung über diesen Konflikt leisten. Das Narrativ bleibt jedoch immer dasselbe: Es wird abwertend vom iranischen "Mullah-Regime" gesprochen, während die USA als Verteidiger und als auf die iranische Aggression reagierender Akteur inszeniert werden.

